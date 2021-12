Stiri pe aceeasi tema

- Contractul de lucrari ce prevede modernizarea sursei de apa subterana Florești, sistem ce asigura rezerva strategica de alimentare cu apa a municipiului Cluj-Napoca și localitaților situate intre Gilau și Dej, a fost semnat, vineri, 3 decembrie 2021.

- Primarul Dominic Fritz a anunțat astazi ca a fost semnat contractul de finanțare pentru construirea unui nou corp de cladire la Școala Gimnaziala nr. 13 din Timișoara. „Elevii care invața la Școala Gimnaziala nr. 13, de pe strada Musicescu, vor avea mai mult spațiu și condiții mai bune de educație.…

- Guvernul a aprobat, miercuri, suplimentarea de la 20 de milioane de euro la 135 de milioane de euro a bugetului total al programului Innotech Student, prin care studenții, masteranzii și doctoranzii vor putea obține granturi cu valori maxime de 40.000 - 100.000 de euro pentru a-și deschide mici afaceri.…

- Femeia a recunoscut ca a folosit peste 15.000 de euro din fonduri europene in cu totul alte scopuri decat cele pentru care fusesera alocati. Banii s-au dus pe confinantarea altor proiecte ale asociatiei pe care o conducea, dar si pe plata de impozite si facturi pentru utilitati.

- In locuințele racordate la sistemul centralizat din Oradea e cald. La fel și in instituții. Orașul a ajuns sa aiba cele mai mici pierderi in rețea din toata țara. De acum 10 ani au inceput investițiile.

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a semnat autorizația de construire pentru executarea lucrarilor de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apa și canalizare din nu mai puțin de patru comune situate in Zona Metropolitana: Apahida, Baciu, Feleacu și Florești. Aceasta noua…

- Statul a stabilit oficial Ghidul solicitantului și perioada de înscrieri la finanțarile europene de câte 350.000-1,5 milioane de euro pe proiect, pentru PFA, SRL, întreprinderi individuale și alte tipuri de afaceri în domeniul agricol, sa-și cumpere utilaje și echipamente. Citește…

- PERCHEZIȚII la Alba Iulia: Acuzații de fals in acte cu documente pentru fonduri europene, depuse la un minister Polițiștii din Alba au efectuat miercuri, 29 septembrie, doua percheziții, in Alba Iulia, pentru a obține probe in cadrul unui dosar penal in care sunt investigate posibile fapte de fals material…