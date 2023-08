Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza luni ca a fost desemnata oferta castigatoare la procedura de licitatie publica pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie a lucrarilor de modernizare a Garii de Nord, etapa I, un proiect finantat din fonduri nerambursabile, prin PROGRAMUL…

- CFR SA lanseaza o licitatie pentru modernizarea garilor Beclean pe Somes si Dej Calatori, investitie in valoare maxima totala estimata la 78 milioane lei, fara TVA. De la inceputul acestui an, au fost lansate licitatii in valoare totala de 634,66 milioane lei, prin Programul Transporturi (PT), pentru…

- Servicii de proiectare și de execuție a lucrarilor pentru amenajarea Bailor Sarate Ocnișoara: Licitația de aproape 15 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Servicii de proiectare și de execuție a lucrarilor pentru amenajarea Bailor Sarate Ocnișoara: Licitația de aproape 15 MILIOANE de lei, lansata in SEAP…

- Societatea Hidroelectrica anunța finalizarea unei investiții de 20,8 milioane de lei, prin care s-a realizat modernizarea și reabilitarea echipamentelor de la Centrala Hidroelectrica (CHE) Tismana. Hidroelectrica a semnat alaturi de firma prestatoare recepția punerii in funcțiune a instalațiilor aferente…

- Primaria Amzacea cumpara serviciile pentru infiintarea sistemului video de monitorizare a traficului, dar si de monitorizare in timp real a starii localitatii. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 4 septembrie 2023, ora 15.00, urmand ca acestea sa fie deschise…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA aloca suma de 556,66 milioane lei, prin Programul Transporturi, pentru modernizarea a sase gari. Conform unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES , CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a…

- ”Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a lansat licitatia pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de Modernizare a statiei CF PASCANI , investitie in valoare de 33,98 MILIOANE lei, fara TVA, finantata din fonduri nerambursabile prevazute in PROGRAMUL TRANSPORTURI (PT). De la…

- Doua asocieri de firme din Romania au depus oferte la procedura de licitatie deschisa pentru achizitia serviciilor de proiectare si executie lucrari de modernizare a statiei Sinaia, o investitie de 12,67 milioane lei, finantata prin Programul Transporturi (PT) 2021 - 2027, informeaza marti CFR SA.