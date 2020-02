Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul italian a obtinut joi votul de incredere al Senatului pe un proiect de lege care le va facilita magistratilor utilizarea softurilor de spionaj in anchetele privind coruptia in sectorul public, transmite Reuters. Votul a survenit intr-un context de frictiuni acute in interiorul…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat ca guvernul de la Roma s-ar putea prabusi dupa ce micul sau partid de centru a boicotat o reuniune de cabinet cu privire la o controversata reforma a justitiei, prim-ministrul in functie Giuseppe Conte sugerand ulterior ca ar fi pregatit sa demisioneze,…

- Senatul de la Roma i-a ridicat miercuri imunitatea liderului partidului italian de extrema-dreapta Liga, Matteo Salvini, care va fi judecat pentru ca nu a permis debarcarea migrantilor de pe o nava, pe vremea cand era ministru de interne, relateaza AFP si Reuters. Un tribunal din Catania l-a…

- Politicianul Luigi di Maio va demisiona miercuri din postul de lider al Miscarii 5 Stele (M5S), partid aflat la guvernare in Italia, a anuntat o sursa din interiorul formatiunii, potrivit Reuters, citata de Agerpres.Di Maio, care este ministru de externe in guvernul de la Roma, se intalneste in cursul…

- Seful guvernului italian, Giuseppe Conte, a anuntat sâmbata un „ambitios” plan de reforme, pe care l-a numit „un maraton de trei ani” pentru executivul sau, a carui supravietuire este amenintata însa de disensiunile din cadrul coalitiei dupa numai patru luni de la…

- Ministrul italian al educatiei, Lorenzo Fioramonti, a declarat miercuri pentru Reuters ca si-a dat demisia dupa ce nu a reusit sa obtina de la guvern majorarea alocarii bugetare despre care afirma ca este necesara pentru imbunatatirea calitatii scolilor si a universitatilor. Demisia reprezinta o lovitura…