Și deputatul Adrian Miuțescu, președintele PNL Argeș, a anunțat, miercuri, ca parasește grupul PNL de la Camera Deputaților și va activa ca neafiliat. Este al 16-lea parlamentar PNL care ii urmeaza exemplul fostului președinte liberal Ludovic Orban. “Sunt de 31 de ani membru al Partidului Național Liberal, un partid care a pus bazele Romaniei moderne […] The post Inca un parlamentar PNL parasește grupul din Parlament. Liberalii raman fara 16 voturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .