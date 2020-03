Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul PNL Vergil Chițac a fost confirmat cu coronavirus , fiind primul parlamentar depistat. Potrivit informațiilor aparute ulterior, el s-a intalnit pe 8 martie cu sute de femei musulmane. El ar fi fost a doua zi, luni, la Parlament.

- PNL a anuntat ca deputatului liberal Bogdan Hutuca i s-au recoltat probe si urmeaza ca in scurt timp sa fie anuntat rezultatul testarii pentru noul coronavirus (COVID-19). Bogdan Hutuca este deputat de Constanta si coleg de circumscriptie cu Vergil Chitac, senatorul PNL infectat deja cu coronavirus.…

- Un nou lider PNL este suspect de coronavirus dupa ce a interacționat cu senatorul confirmat pozitiv, Vergil Chițac, potrivit unor surse Realitatea PLUS. Mai exact, este vorba despre liberalul Bogdan Huțuca, care s-a pus in autoizolare.Bogdan Huțuca este suspect de COVID-19, dupa ce a aflat in parcarea…

- Fostul președinte al Romaniei Traian Basescu l-a catalogat pe senatorul PNL Vergil Chițac drept „iresponsabil”, avand in vedere faptul ca Guvernul și PNL trebuie sa se izoleaze dupa ce parlamentarul a fost prezent la ședințelele de lucru din Parlament.„Un amiral care nu a condus niciodata…

- Cap Limpede, stiri adevarate: Toti membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anuntat Ludovic Orban. Premierul a anuntat ca toti senatorii PNL au obligatia sa se autoizoleze si ca el se va izola la Vila Lac 1. El a facut aceste anunturi dupa ce senatorul Vergil Chitac a fost confirmat cu coronavirus.…

- Toți membrii PBN al PNL se vor izola la domiciliu, a anunțat Ludovic Orban. Premierul a anunțat ca toți senatorii PNL au obligația sa se autoizoleze și ca el se va izola la Vila Lac 2. „Am cerut Ministerului Sanatații un mecanism rapid de ancheta epidemiologica in PNL. Miniștrilor și membrilor BEX PNL…

- Senatorul constanțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Bogdan Huțuca, șeful PNL Constanța, a declarat ca s-a autoizolat la domiciliu pentru ca s-a intalnit la randul sau cu senatorul Chițac, care nega vehement ca este suspect de coronavirus.…

