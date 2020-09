Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul UDMR Norbert Apjok a fost depistat cu coronavirus. Parlamentarul a fost luni in plen la votul pentru motiunea de cenzura, unde a interactionat cu colegii de partid, dar si cu alti sentaori si deputati, sustin surse politice pentru Adevarul.

- Un parlamentar PSD a intrat in carantina pentru 14 zile chiar inainte de dezbaterea și votarea moțiunii impotriva Guvernului Orban care au loc luni, 31 august, incepand cu ora 14:00. Deputatul social-democrat de Arad Adrian Todor a intrat in canratina dupa ce s-a constat ca a fost contact al unei persoane…

- # Florin Sabie a fost contact direct și s-a autoizolat Confirmat pozitiv cu Covid-19 și internat la spitalul din Leordeni, in așteptarea rezultatului celui de-al doilea test, omul de afaceri Stelian Craciun a facut cel puțin o victima. Pe avocatul sau și al Primariei Maracineni. Avocatul Florin Sabie…

- Ruthie Tompson, coordonator de mult timp al departamentului animatie de la Disney si in prezent cea mai in varsta persoana de la Motion Picture & Television Fund's Country House and Hospital, a implinit 110 ani, fiind in carantina din cauza Covid-19, scrie The Hollywood Reporter, potrivit news.ro.Ea…

- Fostul angajat al MAI, care a fost internat in luna martie cu Covid-19 la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitala și apoi l-a bagat in carantina scapa de urmarirea penala. Dosarul deschis pe numele sau a fost clasat. Nelu Lupu a scapat de acuzațiile de zadarnicire a combaterii bolilor și fals in declarații.…

- Abhigya Anand, astrologul indian de 14 ani care a prezis inca din 2019 ca o boala se va raspandi in intreaga lume din noiembrie pana in aprilie 2020, iar China va fi tara cea mai afectata, a facut o noua predictie. Copilul spune ca ne asteapta un nou alt pericol si ca omenirea se va confrunta cu…

- Deputatul PSRM, Vladimir Odnostalco, spune ca daca in 2016 Ruxanda Glavan nu inchidea 16 din cele 26 de laboratoare medicale de stat, in prezent puteau fi facute mai multe teste COVID-19. Parlamentarul a declarat ca acum in țara sint 10 laboratoare de stat și mai multe laboratoare private care activeaza…