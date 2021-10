Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia de la Constanța i-a bagat in sperieți pe directorii de spitale. Noul șef de la Spitalul de Urgența Sibiu nici nu se gandește sa extinda capacitatea Sectiei ATI pentru pacientii cu COVID-19, iar personalul medical a fost instruit, din nou, de catre pompieri. Intrebat daca nu mai poate mari numarul…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Comisia Europeana a transmis, vineri, un mesaj de condoleanțe familiilor pacientilor care au murit in incendiul devastatpr de la Spitalul de Boli Infectioase din Constanta, unde șapte bolnavi și-au pierdut viața. “Doresc sa transmit condoleante, in numele Comisiei Europene, prietenilor si familiilor…

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…

- Unul dintre cei trei pacienți arși in incendiul din Popești Leordeni, care au fost transferați in Germania, a murit. Barbatul avea arsuri grave pe 70% din suprafața corpului. In varsta de 54 de ani, victima avea caile respiratorii grav afectate. Acesta a fost inițial tratat la Spitalul Bagdasar-Arseni,…