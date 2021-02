Încă un pacient evacuat de la Matei Balș pierde lupta cu viața. În total, 15 decese, după incendiu Este vorba despre un barbat in varsta de 89 de ani, transferat dupa tragedie intr-un alt pavilion al spitalului Matei Balș care a decedat luni dimineața. Pacientul suferea de o forma severa SARS Cov-2 și prezenta multiple afecțiuni asociate, precizeaza Ministerul Sanatații. Pacientul s-a aflat in Pavilionul V al Institutului “Matei Balș” in timpul incendiului […] The post Inca un pacient evacuat de la Matei Balș pierde lupta cu viața. In total, 15 decese, dupa incendiu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

