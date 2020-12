Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent la Camera Deputaților Valeriu Nicolae nu a reușit sa intre in Parlament. Acesta a mai avut nevoie de doar 31 de voturi. Anunțul a fost facut, joi, pe Facebook chiar de catre Valeriu Nicolae.„E doar vina mea ca nu am intrat in Parlament (șansele ca cele 8 contestații sa fie admise…

- Miercuri, 9 decembrie, activistul de mediu Daniel Bodnar a urmarit un camion cu lemne pe raza comunei Malini, din județul Suceava. Acesta a sunat la 112 pentru ca avea suspiciuni ca remorca era supraincarcata, insa pana sa ajunga politistii la fata locului, camionul a ajuns in curtea unei firme. Daniel…

- Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea (PSD), a apreciat miercuri ca „mitul” schimbarii in bine aparut in jurul lui Nicușor Dan , noul primar al Capitalei, a picat dupa ce s-a terminat campania electorala, dupa ce edilul a transmis ca in ceea ce privește termoficarea și apa calda, bucureștenii vor…

- Premierul Ludovic Orban a avut o intalnire cu primarul general Nicușor Dan și prefectul Capitalei, Traian Berbeceanu, la finalul careia a promis ca Executivul se va implica pentru a crește numarul de locuri la ATI in București. Citește și: Mihai Tudose: Au mers Pic și Poc in inspecție prin…

- Primarul in functie al municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a aratat, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca nu are nicio legatura cu imobilele vandute in baza Legii 112/1995 si ca el insusi a cerut sa se cerceteze aceste vanzari. Joi el a fost trimis in judecata, alaturi de fostul primar,…

- CHIȘINAU, 9 oct - Sputnik. Guvernul anunța ca cel mai afectat sat a fost Boșcana din raionul Criuleni și Cajba din Glodeni. Prim-ministrul Ion Chicu a discutat in aceasta dimineața cu primarii acestor localitați, pentru a coordona procesul de evaluare a pagubelor și acordarii suportului din partea…

- "Imi doresc sa aiba un mandat de succes pentru ca succesul unui primar inseamna reusita si realizari pentru cetateni. Sub nicio forma, nu sunt un om cinic, precum cei de la USR PLUS sau de la PNL care si-au dorit raul bucurestenilor, doar ca sa plec eu de la Primarie. S-a dovedit. Chiar aseara…

- Antal Arpad, primarul din Sfantu Gheorghe, proaspat reales pentru un nou mandat, a fost testat pozitiv cu coronavirus. Edilul a facut anuntul pe pagina sa Facebook. Primarul spune ca va merge la spital și sfatuiește pe toata lumea sa respecte regulile de prevenire, potrivit Digi24. „Ieri am avut febra,…