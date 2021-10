Locuitorii municipiului Slobozia care nu s-au vaccinat vor putea ieși din casa in intervalul 20:00 - 05:00 doar cu motive intemeiate.Masca de protectie redevine obligatorie in spatiile publice, piete, targuri, magazine, statii de transport in comun, dar si in mijloacele de transport, precum si pe o raza de 50 m in jurul scolilor.Restaurantele si cafenelele pot functiona doar cu ocuparea a maximum 50% din capacitate si pot primi doar clienti care prezinta certificatul verde.Aceste reguli se aplica si in cazul locurilor de joaca pentru copii din spatii inchise, dar si in cazul cinematografelor sau…