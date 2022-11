Primul semnal concret privind un posibil eșec al aderarii Romaniei la Schengen a aparut, vineri, odata cu anunțul ministrului austriac de Interne. Au aparut, insa, și noi tensiuni in coaliția de guvernare. PNL și PSD au inceput sa se acuze reciproc de erori care au dus la opoziția ferma Austriei, dar și la cea mai […] The post Inca un motiv de scandal in coaliție. PSD și PNL, acuze reciproce pentru un eventual eșec in aderarea la Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .