Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal fara precedent intre liderii lumii, reuniti la aceasta ora la Bruxelles. Donald Trump a lansat un violent atac la adresa Germaniei, pe care o acuza ca este "prizoniera" Rusiei, pentru ca ea...

- Adela Tecuceanu a fost una dintre cele mai placute concurente de la ”Bravo, ai stil!”, sezonul 2. Fosta concurenta a iscat un scandal imens in mediul online si aduce acuzatii dure la adresa Silviei, concurenta in noul sezon „Bravo, ai stil! All Stars”. Citeste si: SONDAJ / Marea finala “Bravo, ai stil!…

- Au trecut șase luni de la moartea Stelei Popescu, iar familie marei artiste nu este liniște nici acum. fostul sot o ataca dur pe fiica adoptiva a artistei, care a mostenit intreaga avere. Dan Puican (83 de ani) ii reproseaza Doinei Maximilian faptul ca incearca sa scoata bani de pe urma artistei.

- Bubuie nervii in Comisia de Control a SRI, asta dupa ce deputul USR, Lucian Stanciu-Viziteu l-a acuzat pe Claudiu Manda, președintele Comisiei, ca a prezentat un raport fara ca in prealabil sa-l fi trimis și celorlalți membri spre consultate.“Președintele Comisiei de control a Serviciului…

- Președintele american Donald Trump a criticat Departamentul Justiției al SUA, sugerand ca agenția FBI ar fi infiltrat sau ar fi recrutat o persoana care sa ii ofere informații despre campania prezidențiala din anul 2016, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: SURSE - BUBUIE nervii…

- Scandal imens! Acuzații fara precedent la adresa fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu! „Ați facut tot posibilul sa fie arestați medici și sa distrugeți transplantul in Romania!”.Fost ministru in Guvernul Dacian Ciolos, Vlad Voiculescu a fost pus la zid de catre... Citește AICI cine…

- Organizatia PSD Iasi il acuza pe primarul Mihai Chirica de faptul ca refuza convocarea consilierilor intr-o sedinta ordinara, afirmand ca are drept prioritati "participarea la diverse evenimente festive si transmiterea de scrisori lacrimogene iesenilor". Organizatia mai spune ca a tras un semnal…

- Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani.Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la…