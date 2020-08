Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a emis un decret prezidential de transformare a bisericii Sfantul Mantuitor din Chora, un monument medieval bizantin situat in vestul orasului Istanbul si care era muzeu, in moschee.

- Autoritatile din Turcia au inceput sambata inspectiile la Hagia Sofia pentru pregatirile logistice de transformare a fostului muzeu in moschee compatibila cu rugaciunile islamice, la o zi dupa ce Ankara a anuntat reconversia acestui loc legendar, relateaza DPA, conform Agerpres. Presedintele turc Recep…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Exprimandu-si ingrijorarea in legatura cu soarta fostei catedrale crestine Sfanta Sofia din Istanbul, care ar putea fi transformata din nou in moschee, UNESCO a invitat Turcia la dialog inainte de luarea unei decizii susceptibile “sa aduca atingere” valorii universale a acestui monument, care are in…