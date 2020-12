Încă un monolit misterios a fost descoperit în SUA Un grup de excursionisti a descoperit un monolit metalic pe un traseu montan pe coasta centrala a Californiei, in SUA, la doua saptamani dupa ce o structura similara a fost descoperita tot in SUA in desertul Utah si inca una cu descrieri asemanatoare in Romania, a anuntat Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- La 18 noiembrie, intr-un desert din Utah a aparut un misterios monolit din metal. La 27 noiembrie, o alta structura asemanatoare a fost fotografiata in Neamt. Daily Mail a scris "Acum un misterios monolit in stilul Arthur C Clarke a aparut in Romania dupa ce o inexplicabila structura din metal a disparut…

- In zona platoului de la Batca Doamnei, din vecinatatea sitului arheologic al vechii cetați dacice Petrodava, a aparut o structura metalica, infipt[ in pamant, cu o inalțime de 3-4 m, care pare goala in interior, scriu jurnaliștii de la ziarpiatraneamt.ro. Forma seamana cu un alt monolit din oțel, descoperit…

- Bizarul monolit din metal descoperit in statul american Utah, despre a carui origine nu a putut nimeni sa spuna, a disparut vineri, la fel de misterios cum a aparut, a anuntat agentia locala pentru administrarea terenurilor, citata de CNN.

- Un monolit a aparut in conditii misterioase aproape de cetatea dacica Petrodava, la numai cateva zile dupa un caz similar petrecut in Statele Unite ale Americii. Deocamdata, nimeni il revendica, iar autoritatile au declansat o ancheta.

- O misiune obișnuita desfașurata de Departamentul de Siguranța Publica din statul american Utah a luat o turnura ciudata dupa ce echipajul unui elicopter a descoperit un monolit misterios in deșert, informeaza CNN.

