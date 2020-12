Încă un monolit apare în Olanda Inca un monolit a fost descoperit de excursioniști intr-o rezervație naturala din provincia Friesland, in nordul Olandei, potrivit www.euroweeklynews.com . Spre deosebire de celelalte monolite descoperite in diferite parți ale lumii in ultimele saptamani, este mat, nu stralucitor. Acesta este asemanator cu cei descoperiti in ultimele saptamani in Statele Unite si Romania si a caror origine este inca necunoscuta. Si in acest caz, nu se stie cine a instalat coloana metalica sau de cat timp se afla acolo si nu s-au gasit urme de pasi in apropierea stalpului, potrivit informatiilor furnizate de televiziunea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de excursionisti a gasit duminica un monolit metalic intr-o rezervatie naturala din provincia Frizia situata in nordul Olandei, asemanator cu cei descoperiti in ultimele saptamani in Statele Unite si Romania si a caror origine este inca necunoscuta, informeaza EFE. Si in acest caz, nu se stie…

- Un nou monolit misterios a aparut in Statele Unite, de aceasta data langa un oraș din California. Este al treilea obiect metalic, dupa cel din deșertul din Utah și chiar din Romania, din județul Neamț. Acestea ar fi disparut ulterior.

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene (Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda).

- Bistrițeanul Marius Negrea, care, potrivit procurorilor, conducea o grupare ce se ocupa cu transportul drogurilor furnizate de celebrul cartel mexican Sinaloa in Marea Britanie, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare. In total membrii gruparii au luat 46 de ani de inchisoare. Zilele trecute, Tribunalul…

- Un grup de cercetatori de la Universitatea ”Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca alaturi de mai mulți colegi de la universitați din Olanda și SUA au realizat busola electorala in limba romana legata de alegerile electorale din Statele Unite ale Americii. Mai exact ”Trump-metrul” (cum a fost numita aplicația…

- 32 de țari au fost incluse de Romania pe lista zonelor cu risc epidemiologic ridicat, anunțata marți seara. Printre acestea se regasesc Statele Unite, Spania, Franța, Marea Britanie, Olanda sau Republica Moldova. Potrivit autoritaților, lista va intra in vigoare de la data de 15 octombrie, de la ora…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- Un numar de 49 de tari au fost incluse de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pe lista zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care, incepand de miercuri, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea.Citește și: RECORD de decese provocate…