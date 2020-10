Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe lituanian, Linas Linkevicius, a intrat in carantina pentru opt zile, dupa ce s-a intalnit - in cadrul recentei vizite a presedintelui francez Emmanuel Macron la Vilnius - cu un reprezentant al Ambasadei Frantei in Lituania testat pozitiv pentru COVID-19, a indicat

- Ministrul de Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, se va autoizola timp de o saptamana, dupa ce a intrat in contact cu membri ai delegației președintelui francez Emmanuel Macron, care s-au aflat in vizita și care ulterior au fost confirmați ca au coronavirus, transmite Reuters.

- Ministrul lituanian de Externe Linas Linkevicius se plaseaza in carantina timp de o saptamana, in urma a doua teste pozitive cu covid-19 a doi membri ai delegatiei franceze care au participat la evenimente organizate cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron in Lituania, relateaza Reuters.Linas…

- Ministrul lituanian de Externe Linas Linkevicius se plaseaza in carantina timp de o saptamana, in urma a doua teste pozitive cu COVID-19 a doi membri ai delegatiei franceze care au participat la evenimente organizate cu ocazia vizitei lui Emmanuel Macron la Vilnius, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe lituanian, Linas Linkevicius, a intrat in carantina pentru 8 zile dupa ce s-a intalnit, in cadrul recentei vizite a presedintelui francez Emmanuel Macron la Vilnius, cu un reprezentant al Ambasadei Frantei in Lituania testat pozitiv pentru COVID-19, a indicat luni

- “Suddeutsche Zeitung” anunța ca miercuri, 23 septembrie, ministrul de Externe german, Heiko Maas, a fost plasat in izolare, dupa ce unul dintre membrii echipei ce-i asigura protecția personala a fost testat pozitiv cu Covid-19. Ministerul german de Externe a precizat insa ca un prim test la care a fost…

- Un ajutor militar al Rusiei in Belarus ar constitui ''o invazie'', a declarat luni ministrul de externe lituanian Linas Linkevicius, dupa ce Moscova a anuntat ca ii va oferi sprijin militar liderului belarus Aleksandr Lukasenko daca va fi necesar, scrie Agerpres, citand Reuters.

- Svetlana Tihanovskaia, rivala lui Aleksandr Lukașenko, a plecat din Belarus, la doua zile dupa scrutinul care a starnit proteste in țara. Anunțul a fost facut de ministrul lituanian de externe, care a spus ca aceasta este „in siguranța”, relateaza Reuters. Ministrul lituanian de externe a anunțat pe…