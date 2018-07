Stiri pe aceeasi tema

- Guto Bebb, ministru de rangul al doilea insarcinat cu achizitiile in ministerul britanic al apararii, a demisionat luni din echipa guvernamentala condusa de prim-ministrul Theresa May, anunta postul BBC, preluat de Reuters, conform agerpres.ro. Bebb, care este si deputat, a votat impotriva…

- Demisiile sefului diplomatiei, Boris Johnson, si ministrului pentru Brexit, David Davis, doua nume 'grele' ale guvernului britanic, au rezultat dintr-un 'dezacord' privind modul de a duce la bun sfarsit Brexit-ul, a declarat luni premierul Theresa May, transmite AFP, preluata de agrpres. 'Suntem…

- Ministrul britanic al Brexitului David Davis a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul Guvernului pentru a propune mentinerea unei relatii comerciale post-Brexit stranse cu UE, potrivit BBC si agentiei de presa PA, relateaza AFP.

- Premierul britanic, Theresa May, i-a multumit "calduros", in noaptea de duminica spre luni, ministrului pentru Brexit, David Davis, care a demisionat pe fondul dezacordurilor cu prim-ministrul in privinta relatiei comerciale post-Brexit cu Uniunea Europeana, transmite AFP, scrie agerpres.ro. Intr-o…

- Ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, a demisionat duminica, la doua zile dupa ce premierul Theresa May a obtinut acordul guvernului pentru a propune mentinerea unei stranse relatii comerciale post-Brexit cu UE, au informat BBC si agentia de presa PA, preluate de AFP, scrie agerpres.ro. …

- Secretarul britanic pentru Brexit, David Davis, si-a dat demisia. Decizia acestuia vine dupa ce vineri premierul britanic Theresa May obtinea suportul cabinetului pentru planurile sale de a parasi Uniunea Europeana, relateaza BBC.

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica, informatia fiind confirmata de un purtator de cuvant al premierului Theresa May. Guvernul, si in special Rudd, au fost in ultima perioada tinta criticilor opozitiei, pe fondul unei crize legate de situatia imigrantilor originari din...

- Ministrul britanic de Interne Amber Rudd a demisionat dupa mai multe scandaluri in centrul carora s-a aflat tratamentul aplicat imigrantilor de catre serviciile sale, lasand-o pe Theresa May, sefa Guvernului, intr-o pozitie fragila cu cateva zile inaintea unor alegeri locale, relateaza AFP, care citeazi…