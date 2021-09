Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a susține practicile flexibile de lucru necesare normalitații post pandemice, companiile de pretutindeni apeleaza la utilizarea tehnologiei digitale. Deși giganții tehnologici, precum Twitter și Facebook, au declarat public ca anumite categorii de angajați vor lucra de acasa definitiv, majoritatea…

- Circa 72% dintre angajații romani aleg un loc de munca in funcție de disponibilitatea de a lucra de acasa, arata studiul EY Romania "Munca in noile conditii". La nivel mondial, peste 50% dintre...

- Directorul Pfizer, Albert Bourla, a declarat ca, cel mai probabil, oamenii vor avea nevoie de vaccinare anti-COVID-19 in fiecare an, potrivit Business Insider. Acesta crede ca vaccinarile regulate vor fi necesare din cauza apariției de noi variante și a faptului ca protecția vaccinului scade in timp.…

- Traim o epoca de transformare radicala a locului de munca. Putem fi la fel de eficienți daca muncim mai puține ore, dar mai intens, arata studiile realizate in plina pandemie. Opțiuni precum munca de la distanța in procent de 100% sau in sistem hibrid (și la birou și acasa) – care erau complet de neimaginat…

- Pandemia si penuria de mana de lucru au crescut salariile mici in SUA astfel incat majoritatea marilor companii au introdus un salariu minim de 15 dolari pe ora, un lucru cerut de democrati de multa vreme, informeaza AFP. "Pentru prima data de la finele anilor 90, angajatii cu salarii mici…

- Experimentarea saptamanii de lucru de patru zile s-a dovedit a fi un „succes copleșitor” in Islanda și i-a facut pe mulți angajați sa treaca la un program de lucru mai scurt, pe aceiași bani, relateaza BBC.

- Cu o zi inaintea expirarii termenului pana la care cetatenii comunitari ce doresc sa ramana in Regatul Unit pot solicita primirea rezidentei in aceasta tara, mesajul guvernului de la Londra este clar: locurile de munca slab calificate vor trebui sa fie acoperite de acum inainte cu lucratori britanici,…