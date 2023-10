Stiri pe aceeasi tema

- La doar trei zile distanta, locuitorii municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, au fost avertizati din nou, prin mesaj de urgenta RO-ALERT despre aparitia unui urs pe strazile orasului. Si de aceasta data intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, impreuna cu echipaje de la SMURD Petrosani. Populatia…

- In aceasta seara populatia din zona municipiului Petrosani, judetul Hunedoara, a fost atentionata printr-un mesaj de avertizare RO-ALERT de faptul ca in localitate a fost semnalata prezenta unui urs. La aceasta ora intervin jandarmii de la IJJ Hunedoara, precum si echipaje SMURD Petroșani. Articolul…

- Accident grav in vestul țarii. Echipajele operative sosite la fața locului au constatat faptul ca in accident au fost implicate trei autoturisme și au rezultat șapte victime, iar doua dintre aceste au fost gasite incarcerate. Pompierii au acționat de urgența pentru descarcerarea celor doua persoane…

- O fata de 11 ani a fost agresata luni de alte doua fete in curtea unui liceu din orașul Hunedoara. Poliția face cercercetari. Potrivit IPJ Hunedoara, marți dupa-amiaza la sediul poliției s-a prezentat o femeie, impreuna cu fiica sa, in varsta de 11 ani, care a sesizat faptul ca minora a fost agresata…

- Inca un accident deosebit de grav s-a produs pe soselele din vestul tarii in aceasta seara. Doua autoturisme s-au ciocnit la limita dintre judetele Hunedoara si Arad. In urma accidentului doua victime se afla in coma. Accidentul s-a produs dupa ora 20, pe DN 76, intre localitatile Ocisor (Hunedoara)…

- Pompierii din Deva si cei de la Punctul de Lucru Baița au intervenit ieri seara la un nou incendiu in comuna Soimus, din judetul Hunedoara. Dupa sinistrul care a mistuit o casa in localitatea Paulis, in noapte a ars si o gospodarie din Sulighete, sate care apartint de aceeasi unitate administrativ teritoriala.…

- Dupa ce zeci de hectare de culturi agricole au fost distruse de grindina, in zona de nord a țarii, sudul s-a topit, vineri, sub canicula, iar sambata noapte a fost prapad in vestul țarii. S-a rupt cerul, a plouat cat intr-o luna și vantul a maturat tot ce a gasit in cale. Sute de localitați din Arad,…

- Un nou incendiu a avut loc azi in judetul Hunedoara. De aceasta data a luat foc o casa din Luncoiu de Sus iar interventia pompierilor a facut sa fie evitata o situatie cu potential devastator. Pompierii Secției Brad au intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului cu trei autospeciale de…