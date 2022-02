Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a prevazut in Planul de Masuri pentru Gestionarea pandemiei de COVID-19, prezentat la sfarșitul lunii decembrie, organizarea și operaționalizarea, la nivel local, a unor centre de evaluare ambulatorie a pacienților cu forme ușoare și medii. La nivelul județului Calarași au fost…

- Inca un medic de alatura echipei de specialisti de la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. Alexandra Chivu este medic specialist Chirurgie Plastica si a castigat concursul organizat pentru ocuparea postului.

- Se spune ca, in medicina, ca și in dragoste, nu exista ”intotdeauna” și ”niciodata”, deoarece totul este posibil. Iar atunci cand medicina inseamna, inainte de toate dragoste de oameni și de viața, imposibilul devine posibil, zi de zi, an de an, de jumatate de secol. In urma cu 50 de ani, in 11 ianuarie…

- Cea mai mare donatie de echipamente medicale a ajuns ieri la Spitalul Judetean de Urgenta din Calarasi. Doua TIR-uri incarcate cu masti, combinezoane si materiale igienizante care vor ajuta personalul medical sa treaca mai usor peste provocarile valului 5 al pandemiei.

- Deputatul USR de Suceava, Radu Ciornei, saluta nominalizarea medicului urgentist Tiberius Bradațan, de la Spitalul Județean de Urgența „Sfintul Ioan cel Nou”, pentru funcția de secretar de stat in Ministerul Sanatații. Propunerea de numire a doctorului Bradațan a fost facuta de Biroul Permanent Județean…

- Spitalul Judetean de Urgenta “Dr. Pompei Samarian” Calarasi a primit o donatie de la firma Ascendis Wellness, care consta intr-un cardiotocograf. Echipamentul este destinat monitorizarii activitatii cardiace a fatului, a miscarilor acestuia, dar si a contractiilor uterine in timpul travaliului.

- Procurorii din Galați au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul studentei la Medicina care a murit la Spitalul Judetean de Urgenta. Potrivit Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati, decesul tinerei de 21 de ani ar fi survenit ca urmare a neacordarii tratamentului medical de urgenta…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava regreta dispariția doctoriței Liliana Croitoru, medic primar medicina interna si gastroenterologie, doctor in stiinte medicale, fost sef sectie gastroenterologie la Spitalul Judetean. ”Bazata pe o excelenta pregatire profesionala…