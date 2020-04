Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Botosani, care era infectat cu virusul COVID-19, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce s-ar fi plimbat prin spital fara a avea echipamente de protectie, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Parchetul de pe langa…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a demarat cercetari pentru comiterea infractiunii de "divulgarea, fara drept, a unor informatii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicitatii", dupa ce un consilier local din Campulung Moldovenesc a postat, pe Facebook, o lista cu cadre medicale…

- Dosar penal pentru un consilier local din orașul Campulung Moldovenesc care a publicat pe Facebook lista medicilor infectați cu coronavirus de la spitalul din localitate. Informațiile despre personalul medical...

- Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara a inregistrat, luni, un dosar pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor pe numele unui barbat care a fugit din Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Municipal, dupa ce i s-au recoltat probele pentru COVID-19 si nu a mai…

- Aseara, intr-un bloc de pe Calea Aradului, str. Cugir, s-a petrecut un eveniment care i-a revoltat pe locatari.Din spatele ușilor baricadate, pentru ca... The post Cata inconstienta! Un timisorean infectat cu Covid-19 a fugit din spital. Vecinii sunt ingroziti (video) appeared first on Renasterea banateana…

- Un batran din județul Bistrița-Nasaud a fost externat inainte de a se primi rezultatul testului pentru COVID-19. Barbatul a murit acasa, ulterior fiind confirmat cu infecție cu coronavirus. Parchetul a deschis...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari intr-un doar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce un barbat care a fost transportat cu ambulanta la spital, prezentand deficiente respiratorii majore, nu a fost internat,…

- Peste 2.500 de teste pentru depistarea virusului COVID-19 au fost ridicate, dupa ce politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Sector 3 s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat de 43 de ani promoveaza pe diverse retele online vanzarea acestor produse.