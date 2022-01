Încă un medic de familie ridicat pentru vaccinări fictive Ofiterii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice au descins, ieri, la domiciliile mai multor persoane, printre care si un medic de familie, acuzate de comiterea infractiunilor de inselaciune si fals informatic. Oamenii legii au stabilit ca aproximativ 100 de persoane au fost inregistrate in Registrul Național de Vaccinari fara a fi vaccinate impotriva COVID-19. In cursul zilei de marti, un alt medic de familie a fost arestat preventiv intr-un dosar asemanator. Reprezentantii IPJ Dolj au precizat ca, in total, au fost facute 36 de perchetitii domiciliare . Au fost vizate persoane… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

