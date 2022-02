Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, marti, ca a decis inchiderea, pentru o perioada de cel mult sase luni, a trei magazine Profi din Bucuresti si a amendat compania cu 144.000 lei, in urma unor controale derulate in sapte magazine din sectoarele 2, 3, 4 si 6. La amenzile…

- "Pare ca gradele de comparatie in activitatea magazinelor apartinand unora dintre cele mai mari lanturi comerciale sunt, in realitate, diametral opuse. Daca mega se dovedea a fi de fapt mini, iata ca a venit randul lui Profi sa para nu profesor, ci repetent la purtare. Noi ii lasam corijenti! Din pacate,…

- Potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, comisarii ANPC au continuat campania de verificare a supermarketurilor din Bucuresti, iar in data de 15 februarie au fost verificate sapte magazine apartinand operatorului economic Profi Rom Food S.R.L., situate in sectoarele…

- In ultimele doua zile, comisarii au verificat cinci magazine ale operatorului economic Mega Image SRL din sectoarele 1, 3 si 4 ale Capitalei, precum si unul apartinand companiei Lidl Discount SRL, din sectorul 4.Comisarii au mai aplicat masuri complementare de oprire definitiva de la comercializare…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor anunța noi amenzi date in urma controalelor facute in supermarketuri. Locațiile sancționate sunt ale retailer-ului Mega Image și se afla in Chiajna. Echipele Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București au constatat, in…

- Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi totale de 49.000 de lei dupa ce au gasit o serie de nereguli, inclusiv comercializarea de produse expirate și fructe și legume cu mucegai, in cadrul unor controale efectuate luni in doua supermarketuri ale retailerilor…