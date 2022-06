Încă un maramureșean găsit la volan cu o alcoolemie uriașă Marți, 14 iunie, in jurul orei 19.00, polițiștii din Recea au oprit pentru control pe D.N. 1C, in localitate, un autoturism care circula din direcția Lapușel spre municipiul Baia Mare. La volan au identificat un barbat de 55 de ani din Gardani, iar in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,08 mg/l alcool pur in aerul expirat. Acewtuia i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei, informeaza IPJ. In cauza, polițiștii au intocmit pe numele acestuia dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

