Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al companiei de logistica Astra-Shipping, specializata in contracte Gazprom, Yuri Voronov, in varsta de 61 de ani , a fost gasit mort in piscina casei sale. Potrivit informatiilor citate de Europa Libera Ucraina, acesta era impuscat in cap, prima pista fiind ca s-a sinucis.

- Directorul general al companiei de logistica Astra-Shipping, specializata in contracte Gazprom, Iuri Voronov, in varsta de 61 de ani , a fost gasit mort in piscina casei sale. Potrivit informațiilor citate de Europa Libera Ucraina, acesta era impușcat in cap, prima pista fiind ca s-a sinucis. Rudele…

- Gigantul rus al gazelor naturale Gazprom suspenda, incepand de marti, livrari catre furnizorul GasTerra, detinut in parte de catre statul olandez, in urma refuzului acestuia de a plati in ruble, anunta firma olandeza, relateaza AFP, citata de News.ro ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand…

- Compania publica finlandeza a declarat vineri ca a fost informata de furnizorul sau Gazprom despre intreruperea livrarilor, dupa refuzul sau de a plati in ruble, relateaza lefigaro.fr. Livrarile de gaze naturale catre Finlanda in baza contractului de furnizare al lui Gasum au fost intrerupte”, a anuntat.…

- Directorul general al Krasnaia Poliana, statiunea de schi a gigantului Gazprom, a murit dupa ce a cazut de pe o stanca. Andrei Krukovski se afla la conducerea stațiunii din 2019. Presa din Rusia scrie ca acesta a murit dupa ce a cazut de pe o stanca, in drumul catre cetatea Achipsinskaia. „Directorul…

- Cel puțin cinci oameni de afaceri ruși s-ar fi sinucis incepand cu sfarșitul lunii ianuarie, iar trei dintre ei și-ar fi ucis membri ai familiilor inainte de a-și lua viața, arata CNN. Patru dintre cei decedați aveau legaturi cu gigantul energetic rus de stat Gazprom sau cu una dintre filialele sale.…

- Prețul gazelor naturale in Europa a crescut dupa ce Rusia a oprit livrarile catre Polonia și Bulgaria, accentuand astfel și mai mult tensiunile in regiune, ceea ce reprezinta o amenințare la adresa securitații energetice a continentului și semnaleaza faptul ca Moscova este dispusa sa reduca și chiar…

- The euro fell below $1.06 for the first time in five years against a broadly strong U.S. dollar on Wednesday amid rising concerns around energy safety and growth slowdown in China and Europe, according to Reuters. The euro slipped to a five-year low of $1.05860 after Russia’s Gazprom said it would cut…