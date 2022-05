Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește intr-o noua ședința. Pe ordinea de zi sunt 15 subiecte, printre care și demersul Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmaririi penale in privința unui judecator.

- Consiliul Superior al Magistraturii a eliberat acordul pentru efectuarea actiunilor de urmarire penala in privinta unui judecator, insa nu precizeaza despre cine este vorba. Hotararea a fost emisa miercuri dupa ce procurorul general interimar, Dumitru Robu, a depus la CSM un demers in acest sens, transmite…

- Inca un magistrat va fi cercetat penal. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus eliberarea acordului in acest sens, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu, transmite tv8.md. Magistratul va fi cercetat pentru imbogațire ilicita. Decizia a fost aprobata cu voturile a șapte…

- Consiliul Superior al Magistraturii se intrunește astazi, 30 martie in ședința. Pe ordinea de zi sunt 17 subiecte, printre care și cel cu privire la demersul Consiliului Superior al Procurorilor referitor la desemnarea unui membru in Comisia de evaluare a performanțelor Procurorului General.

- Consiliul Superior al Magistraturii a admis sesizarea Procurorului General interimar, Dumitru Robu, referitor la eliberarea acordului la pornirea urmaririi penale și efectuarea percheziției in privința unui judecator. Subiectul inclus pe ordinea de zi de astazi a fost aprobat cu 8 voturi „pro” și niciunul…

- Procurorul general interimar, Dumitru Robu, va cere vineri, 25 martie, in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) eliberarea acordului pentru pornirea urmaririi penale in privința unui judecator și pornirea urmaririi penale și efectuarea perchezițiilor in privința altui magistrat. Potrivit surselor…