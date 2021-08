Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani, soț și soție, intorși din Satele Unite ale Americii, investesc acasa, in Hunedoara, intr-un proiect inedit, Dinosaur World Transylvania, prin care doresc sa faca cunoscute aceste meleaguri in lumea intreaga. Trecutul milenar al acestor ținuturi, tihna vieții de la țara, reinvierea ocupațiilor…

- Adminsitrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vant puternic care vizeaza zonele de munte de peste cota 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. Alerta pe termen scurt se refera la „intensificari ale vantului care vor depași la rafala 90 km/h” și este valabila…

- A fost cod rosu de inundatii pana in aceasta dimineata in judetul Hunedoara, iar o avertizare similara este valabila pana la ora 9 in judetele Cluj si Alba, pe raurile din bazinul hidrografic al Ariesului.

- Hidrologii au emis sambata doua atenționari cod galben de inundații valabile pana la miezul nopții pe rauri din județele Cluj, Alba, Hunedoara și Bihor. The post Cod galben de inundații in mai multe județe, inclusiv din vestul țarii. Ce zone sunt vizate appeared first on Renasterea banateana .

- Polițiștii Biroului pentru Siguranța Școlara au fost sesizați verbal de catre un minor in varsta de 16 ani, elev al unei unitați de invațamant din municipiul Hunedoara cu privire la faptul ca ar fi fost agresat fizic de catre un profesor al școlii respective. The post Acte de violența in școli, pe banda…

- Zeci de caini care traiau in incinta unei foste ferme zootehnice au fost salvați de polițiștii de la protecția animalelor Hunedoara. Acțiunea oamenilor legii a beneficiat și de sprijinul administrației locale din Oraștie. The post Zeci de caini ridicați de polițiști dintr-o ferma abandonata din vestul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de vreme severa imediata valabila pentru județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Alerta se refera la averse care vor depași local 20…25 l/mp, grindina de mici dimensiuni, descarcari electrice, intensificari de scurta durata…

- O ancheta este in desfașurare intr-o localitate din județul Hunedoara, dupa ce un barbat a gasit cadavrul unui urs in curtea cabanei sale. Potrivit IPJ Hunedoara, un barbat in varsta de 62 de ani, din comuna Vețel, a sesizat prin 112 ca, in curtea cabanei sale, se afla un urs mort. Polițiștii din Șoimuș,…