- Liderul PSD Buzau, fostul vicepremier Marcel Ciolacu, adera la demersul colegilor care au semnat o scrisoare prin care ii cer demisia lui Liviu Dragnea. Ciolacu lanseaza acuzatii dure la adresa lui Dragnea, despre care spune ca a ajuns un om orbit de putere."Dintotdeauna, PSD a fost partidul…

- Liderul social-democrat Liviu Dragnea a explicat problema rectificarii bugetare și a readus in discuție intențiile lui Klaus Iohannis de a bloca prin orice mijloace activitatea Guvernului. Liviu Dragnea crede ca Guvernul, „din prea multa dorinta de colaborare, a solicitat acest aviz”. „In legea CSAT,…

- Liderul PSD a vorbit, duminica seara, la Antena 3, despre intențiile legislative referitoare la amnistie și despre soluțiile juridice care exista. „Ideea nu e o iluzie juridica, ca sa discutam transant”, a subliniat Liviu Dragnea. „Se vorbeste de mult timp despre a se gasi un pachet de solutii sa se…

- Un lider al USR dintr-o localitate din județul Arad indeamna la ocuparea prin violența Pieței Victoriei și a Guvernului, chiar și cu arme. Liderul USR din localitatea aradeana Vladimirescu, Ioan Nasui, a postat pe contul sau de Facebook, un filmuleț in care indeamna la ocuparea Pieței Victoriei prin…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca viitorul cod penal este dedicat justițiabililor și ca va duce lupta pana la capat, chiar daca el nu scapa. Liviu Dragnea a comentat, miercuri, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a trimite Codul Penal la Cutea Constitutionala a Romaniei. „Este…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, le-a raspuns, vineri, celor care au criticat-o pe Facebook, pentru mesajul de sustinere fața de liderul PSD, Liviu Dragnea. Carmen Dan le-a a transmis utilizatorilor retelei de socializare ca nu-si va inchide pagina, “asa cum se asteptau multi”, si nici nu…

- Adversarii lui Liviu Dragnea, atat cei din interiorul partidului, cat și cei din afara, au lansat pe piața o intoxicare menita sa semene tensiune in interiorul PSD. O informație falsa a fost pusa in circulație in spațiul public fiind propagata in mediul virtual – Liviu Dragnea a incalcat Codul etic…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reacționat in urma deciziei de condamnare a lui Liviu Dragnea, transmițand un mesaj sutelor de mii de romani care au manifestat contra abuzurilor. Calin Popescu Tariceanu a scris pe pagina oficiala de Facebook un mesaj in urma deciziei de joi de la instanța…