Încă un lanț de magazine plafonează prețurile la produse Lantul de magazine Mega Image va ingheta preturile la toate produsele din magazine pana cel putin la final de aprilie 2020, anunța compania. Inainte de a face asta, oficialii companiei sustin ca vor reduce pretul la peste 1.000 de produse alimentare si nealimentare de baza – cele mai cautate in aceasta perioada – si la peste 150 de fructe si legume. Alte produse incluse sunt lactatele, uleiul, zaharul, orezul, pastele, produsele de igiena si curatenie. Reducerile sunt valabile si in online si in offline. „Trecem printr-o perioada cu numeroase provocari, in care intreg lantul de productie si de… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

