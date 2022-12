Stiri pe aceeasi tema

Franța a reușit sa elimine Anglia in sferturile Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, dupa o victorie cu 2-1.

FIFA a anuntat, sambata, ca a deschis proceduri disciplinare impotriva Argentinei si Tarilor de Jos, dupa meciul dintre cele doua reprezentative, din sfertuurile de finala ale Cupei Mondiale, relateaza News.ro.

Cu un Cristiano Ronaldo ieșit din forma și lasat pe banca de rezerve pana in minutul 74, Portugalia s-a calificat spectaculos in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, invingand cu 6-1 Elveția.

Croația este cea de-a treia echipa calificata in sferturile de finala ale Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, dupa ce a trecut de Japonia la loviturile de departajare.

O coloana de fum innegrea cerul sambata deasupra unei cladiri aflate in constructie, situata in apropierea unui stadion al Cupei Mondiale de Fotbal din Qatar, insa nu s-au raportat imediat raniti, anunta autoritatile din Qatar, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.

Cei mai important eveniment sportiv al Planetei debuteaza duminica, in Qatar. Adevarul va va ține la curent, la minut, cu toate rezultatele și clasamentele din cele 8 grupe ale Cupei Mondiale la fotbal. In plus, secțiunea dedicata turneului final Qatar 2022 va fi „alimentata" cu știri, cronici de…

Portarul Ciprian Tatarusanu, legitimat la AC Milan, a fost supus luni unei interventii chirurgicale la ochi, la Milano, informeaza Gazzetta dello Sport, potrivit news.ro.

Fostul mijlocas al AS Roma Daniele De Rossi a semnat luni seara un contract pentru a deveni noul antrenor al SPAL, in divizia secunda italiana, a dezvaluit „Gazzetta dello Sport", potrivit news.ro.