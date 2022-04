Stiri pe aceeasi tema

- Masuri pentru protejarea minorilor propuse de World Vision Romania La o luna de la izbucnirea razboiului din Ucraina, unul din cinci copii a fugit cu familia – 1,5 milioane de copii din totalul de aproximativ 6.5 milioane de copii. Cel puțin 75 de copii au murit, iar 99 au fost raniți in urma atacurilor…

- Rusia iși pastreaza dreptul de a folosi arme nucleare daca țara este „provocata” de NATO, spune adjunctul ambasadorului Rusiei la ONU, Dmitri Polianski. Dmitri Polianski, unul dintre cei mai importanți diplomați ai Rusiei in Statele Unite, a vorbit cu Sky News dupa ce purtatorul de cuvant al lui Vladimir…

- Sunt 11 ani de cand sirienii sunt razboi. Totul a inceput de la protestele impresionante prin care Bashar al Assad era contestat. Susținut de ruși, liderul de la Damasc a dat drumul la mașina de razboi.

- O femeie in varsta de 48 de ani, medic militar in Ucraina și mama a 12 copii, a fost omorata in razboi, anunța Sky News. Ministerul Afacerilor Externe din Ucraina și a aratat recunoștința fața de femeia care a murit in timpul luptelor. Olga Semidyanova, in varsta de 48 de ani, a murit in timp ce…

- Vicepremierul ucrainean, Olga Stefanisina, afirma ca zeci de copii au murit din cauza invaziei ruse si ca femei ucrainene au fost violate, ea subliniind ca Ucraina nu va lua nicio masura "care sa legitimeze activitatea inumana, de genocid a teroristilor rusi si a conducerii teroristilor pe teritoriul…

- Ministerul ucrainean al Sanatatii a anuntat ca 352 de civili, dintre care 14 copii, au fost ucisi de la inceputul invadarii Ucrainei de catre Rusia, relateaza Agerpres, conform Reuters, citate de g4media.ro. Duminica, ministerul de la Kiev a mai informat ca au fost ranite 1.684 de persoane, dintre care…

- De la inceputul invaziei ruse in Ucraina, in urma cu doua zile, au fost omorați 198 de civili, printre care și doi copii. Totodata, au fost ranite peste 1.100 de persoane dintre care 33 sunt copii, potrivit ministrului ucrainean al Sanatații, Viktor Liash