Încă un județ vizat de cod roșu de vijelii. Ce zone sunt vizate Pentru o jumatate de ora, de la 22.00 și pana la ora 22.30, județul Teleorman este și el vizat de o avertizare nowcasting de cod roșu de furtuna. Potrivit ANM, sunt așteptate rafale de vant de peste 90-100 de km/hm, grindina și ploi torențiale, care vor acumula peste 25 l/mp Localitațile aflate sub alerta meteo sunt: Peretu, Plosca, Buzescu, Piatra, Furculești, Troianul, Salcia, Crangeni, Bogdana, Putineiu, Calmațuiu, Seaca, Lisa, Nenciulești, Traian, Dracea, Crangu; Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

