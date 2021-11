Județul Vaslui a intrat in scenariul verde, dupa Suceava și Botoșani. In ultimele 24 de ore au fost 3.076 de cazuri noi de COVID-19. La ATI sunt internați 1.632 de pacienți cu COVID-19. Pana astazi, 18 noiembrie, pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1.755.179 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.919 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 180 de zile dupa prima infectare. 1.613.583 de pacienți au fost declarați vindecați. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.076 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS –…