Încă un județ intră în scenariul roșu. Bilanțul epidemiei în toată țara Potrivit ultimelor date furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, cele mai multe cazuri de infectari cu coronavirus s-au inregistrat in București in ultimele 24 de ore. Inca un județ va intra in scenariul roșu. Este vorba despre județul Hunedoara, intrat in zona roșie cu o rata a infectarilor de 3,05 cazuri la mia de locuitori Cele mai puține cazuri au fost raportate in Covasna și Ialomița, unde in ultimele 24 de ore s-au inregistrat sub 10 cazuri. Județele aflate in zona roșie Hundoara – 3,05Timis – 5,24Ilfov – 4,05Bucuresti – 3,68Brasov – 3,52Cluj – 3,45 Județele aflate in zona galbena (18… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

