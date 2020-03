Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro Romania Catalin Nechifor, s-a aratat dezamagit de faptul ca propunerea sa de a nu transforma Spitalul Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava in spital regional pentru bolnavii de COVID-19 nu a fost luata in seama și vine cu una noua:…

- Municipalitatea suceveana achizitioneaza ventilatoare mecanice si echipamente de protectie pentru personalul medical din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, a declarat primarul Ion Lungu potrivit Agerres. El a spus ca, in prezent, prioritatea zero este asigurarea acestor echipamente de protectie…

- Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro Romania Catalin Nechifor, considera ca propunerea celor de la Ministerul Sanatații de a transforma Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava in spital regional pentru tratarea pacienților cu COVID 19 este una greșita care va…

- Fostul președinte al Consiliului Județean, deputatul Pro Romania Catalin Nechifor, considera ca propunerea celor de la Ministerul Sanatații de a transforma Spitalul Județean de Urgența ”Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava in spital regional pentru tratarea pacienților cu COVID 19 este una greșita care va…

- Testele de laborator au infirmat suspiciunea de coronavirus in cazul unui pacient, de 43 de ani, din Calarasi, care, ieri, a fost preluat de medici si izolat la Spitalul Judetean de Urgenta. Barbatul se intorsese recent din Italia si prezenta tuse si dureri in gat.

- Acesta va funcționa la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) din Satu Mare, in parteneriat cu un spital din Ucraina. La jumatatea acestei saptamani a fost lansat, oficial, un program de cooperare transfrontaliera intre Romania, Ungaria, Ucraina si Slovacia, in cadrul caruia, in cadrul SJU Satu Mare va…

- Ambulatoriile de specialitate ale Spitalelor Judetean de Urgenta si cel de Pediatrie din Pitesti vor fi extinse cu bani europeni, a anuntat azi conducerea Consiliului Judetean. Conform sursei citate, la Spitalul Judetean va fi construita o noua cladire care va avea subsol, demisol, parter si etaj, dar…

- Consiliul Judetean Calarasi continua si in acest an seria investitiilor. Primele pe lista de prioritati se afla restaurarea Palatului Prefecturii, cladire emblema a orasului, monument istoric, dar si constuirea unei aripi noi la Spitalul Judetean de Urgenta.