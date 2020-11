Încă un județ a depășit rata de infectare de 6 la mia de locuitori Județul Timiș a devenit duminica al treilea județ unde rata de infectare a trecut de 6 imbolnaviri cu coronavirus la 1.000 de locuitori. Primele doua județe care au depașit acest prag sunt Salaj și Cluj. Salajul a raportat duminica o rata de infectare de 6,51, urmat de Cluj – 6,41 și Timiș – 6,21. Un alt județ din Romania care se apropie de aceasta rata de infectare este Sibiul, cu 5,91. Foarte arpoape se situeaza și Bihor, cu 5,45 și Alba cu 5,4 In București incidența cazurilor este de 4,9 cazuri la mia de locuitori, in creștere fața de raportarea de sambata, de 4,5. The post Inca un județ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inca un județ se apropie de rata de infectare cu coronavirus de 5 la mia de locuitori. Indicele raportat de GCS este de 4,96. Alba ar deveni al patrulea județ din Romania care atinge rata de infectare de 5 la mia de locuitori. In Salaj indicele este de 5,77, in Cluj de 5,33 și in Timiș de 5,48. In București,…

- Județul Timiș depașește, miercuri, 5 la mia de locuitori coeficient de infectare și se alatura, astfel, județelor Cluj și Salaj, aflate deja la acest nivel, potrivit Medifax.Potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS), miercuri, județul Timiș are o rata de infectare de 5,04.…

- Șase județe din Romania au inregistrat, marți, o rata de infectare la mia de locuitori de peste 4. Cea mai mare rata de incidența ramane in continuare in judetul Salaj: 5, 20, in creștere cu 0,3 fața de raportarea precedenta. De asemenea, județul Cluj a depașit, azi, rata indicele de 5 la mia de locuitori.Alte…

- Clujul și Salajul sunt singurele județe din Romania care au depașit rata de infectare 4. Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre direcțiile de sanatate publica, la nivelul municipiului București și al județelor. Conform graficulului realizat…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Timiș continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Harghita continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Alba, Harghita și Cluj sunt singurele județe din Romania in care rata de infectare cu coronavirus a ajuns cel puțin la 3 la mia de locuitori. Intr-o situație similara se afla și municipiul București. Județele Salaj și Harghita continua sa se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.93,…

- Rata de infectare cu coronavirus din județul Harghita a ajuns, vineri, 3 la mia de locuitori, dupa ce joi era de 2,97. Și județele Salaj și Timiș se apropie de scenariul roșu, avand o rata de incidența de 2.78, respectiv 2.59.In ultimele 24 de ore, județul Harghita a inregistrat 130 de cazuri noi de…