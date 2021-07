Jucatorul australian de tenis Nick Kyrgios a declarat, vineri, ca nu va mai participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor debuta peste doua saptamani. Sportivul a admis ca absenta spectatorilor a fost un element important in luarea acestei decizii. Nick Kyrgios lasase deja sa planeze dubiile in privinta prezentei sale la JO 2020, dupa abandonul sau din turneul de la Wimbledon, saptamana trecuta, ca urmare a unei accidentari suferite. The post Inca un jucator de tenis abandoneaza JO de la Tokyo appeared first on Puterea.ro .