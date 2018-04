Stiri pe aceeasi tema

- De cand te-am provocat sa joci CSAUD la Virgin Radio Romania am crezut ca am incercat tot ce se putea ca sa te ajutam sa ghicești zgomotul care a innebunit țara. Totuși, Mihai și Ștefan, baieții de la SoundWaves Tattoo, ne-au surprins in dimineața asta cu o nebunie. Ei au transformat zgomotul de la…

- Ne-am jucat CSAUD in ultimele trei luni, am primit sute de raspunsuri pentru zgomotul care nu ne mai da pace, dar nimeni nu a ghicit inca CSAUD la Virgin Radio Romania. Nici matinalii Virgin Tonic, Bogdan, Shurubel și Ionuț nu au pace, deși sunt in vacanța. Judecatorul nu a pierdut nici el vremea și…

- Joi, primii 100 dintre voi care au ajuns la sediul Virgin Radio Romania au spus live CSAUD. Am inceput maratonul la 7:30 live pe pe pagina noastra de Facebook, apoi am continuat cu participanții in direct in toate programele, pana cand Reme a ajuns fața in fața cu ascultatorul cu numarul 100 care ne-a…

- Asta da veste mare! Nu te mai chinui sa prinzi linia libera! Citește cu atenție toate raspunsurile greșite de pana acum de la CSAUD și fii gata sa il dai pe cel corect, joi, de la ora 7:30, in direct la Virgin Radio Romania. Pe 5 aprilie, primii 100 de ascultatori care vin la sediul... View Article

- Dublam din nou premiul la #CSAUD! Poți caștiga 10.000 de euro luni, in direct la Virgin Tonic! Avem peste 600 de raspunsuri greșite date pana acum la CSAUD, ceea ce inseamna ca nimeni nu a ghicit zgomotul care se aude la Virgin Radio Romania. Așa ca te ajutam cu un nou indiciu. Poate este cel... View…

- Pana acum, al doilea zgomot nu a fost identificat și nimeni nu spus corect ce se aude la Virgin Radio Romania pentru 5.000 EURO. Așa ca, la inceput de saptamana, adaugam un indiciu care sa te ajute sa dai raspunsul corect in direct la radio! Ai grija ca atunci cand participi la CSAUD sa nu... View Article

- Luni, fii pregatit sa dai raspunsul corect in direct la Virgin Tonic iar la ora 9:30 dublam premiul. Daca știi ce se aude la Virgin Radio Romania, caștigi pe loc 10000EURO doar luni la runda de concurs de la ora 9:30! Pana acum n-a reușit nimeni sa ghiceasca CSAUD, dar nu-i nimic, mai incercam! Ne...…

- Ce se aude la Virgin Radio Romania? “Este sunetul unei caști audio care cade pe birou” a raspuns Laura Lamba din Constanța intr-o zi de vineri norocoasa, in care a reușit sa prinda linie și sa intre in direct la Virgin Tonic cu Bogdan, Shurubel și Ionuț. Ni s-a facut pielea de gaina in momentul... View…