Încă un incident șocant la o școală din România. Un elev de 11 ani a căzut de la etajul al treilea Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post Inca un incident șocant la o școala din Romania. Un elev de 11 ani a cazut de la etajul al treilea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

