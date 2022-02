Încă un incident la vânătoare. Un bărbat a fost împușcat într-o localitate din Timiș Inca un incident a avut loc la vanatoare, insa de aceasta data victima s-a ales doar cu rani. Barbatul a participat la vanatoare in calitate de candidat pentru obținerea permisului de membru vanator. Polițiștii au fost sesizați, duminica, ca pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman a fost organizata o partida de vanatoare in urma […] The post Inca un incident la vanatoare. Un barbat a fost impușcat intr-o localitate din Timiș appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou incident la vanatoare, in Timiș. Un barbat de 36 de ani a fost impușcat accidental. In aceasta dupa-amiaza, polițiștii orașului Ciacova au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman, fost organizata o partida...

- Politistii de frontiera, din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Halmeu, au confiscarii aproximativ 500 pachete cu tigari care au fost aduse din tara vecina, cu drona. Doi cetateni romani care primisera si urmau sa depoziteze tigarile sunt cercetati pentru contrabanda. Potrivit Poliției de Frontiera,…

- Un barbat a murit, sambata seara, dupa ce a a fost impușcat accidental de partenerul sau la o partida de vanatoare autorizata din judetul Arad. Cei doi se aflau pe fondul de vanatoare din extravilanul localitații Sintea Mare. Un tanar vanator de 21 de ani nu ar fi asigurat corespunzator pușca, arma…

- Un barbat in varsta de 31 de ani a fost retinut de politistii din Dolj, dupa ce, miercuri noapte, a rapit de pe strada o adolescenta in varsta de 18 ani si a tinut-o sechestrata. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii au fost sesizati prin apel 112, in noaptea…

- Doi barbati a caror activitate infractionala era monitorizata de politistii din Vrancea de opt luni au fost prinsi dupa ce au intrat intr-un apartament pentru a fura bunuri. Politistii au gasit la ei statii de emisie-receptie, dar si instrumente folosite la fortarea incuietorilor. Potrivit Poliției…

- Sediul AUR din orașul Bocșa, județul Caraș – Severin a fost vandalizat duminica, transmite Antena 3. Incident are loc chiar inaintea vizitei copreședintelui AUR George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Politia a fost chemata la fața locului și a anunțat ca…

- Un consilier local al Pro Romania in varsta de 36 de ani, din județul Timiș, a fost impușcat mortal la o partida de vanatoare. Incidentul a avut loc sambata dimineața, in localitatea Livezile, din județul Timiș. Potrivit poliției județene, partida de vanatoare a fost organizata legal și armele erau…

- Polițiștii au descins, joi dimineața, la 20 de adrese din județele Timiș și Gorj, la persoane banuite de trafic de droguri de risc și de mare risc. Potrivit Poliției Romane, persoanele respective sunt banuite ca ar fi distribuit amfetamina, MDMA și cannabis, in județul Timiș. 16 persoane vor fi conduse…