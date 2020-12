Stiri pe aceeasi tema

- Necazurile se țin lanț in plina pandemie de COVID-19. De la zi la zi apar noi nereguli și accidente in spitale, iar victimele sunt intotdeauna pacienții. In aceasta dimineața, in secția de ATI a Clinicii Medicale III din Targu-Mureș a izbucnit un incediu, dupa ce o priza a luat foc. Ce spun reprezentanții…

- Update al IGSU: 10 persoane decedate, 7 in stare critica, printre care și medicul de garda. Victimele vor fi preluate de echipaje medicale pentru transportul la Spitalul Județean Iași. Update 1: Ministrul Sanatații anunța ca bilanțul se ridica la opt persoane decedate, toate infectate cu SARS-CoV-2.…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la Spitalul Județean din Piatra Neamț, la secția de Terapie Intensiva, acolo unde sunt internați mai mulți pacienți cu COVID-19. Mai multe echipaje de pompieri sunt la fața locului.Incendiul se manifesta cu flacara și degajare mare de fum, anunța ISU. Din cauza numarului…