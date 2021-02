Încă un greu din PSD are probleme cu DNA! Sunt trei capete de acuzare Președintele Consiliului Județean Calarași, Vasile Iliuța (PSD) a fost trimis in judecata de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru trei infracțiuni: abuz in serviciu, fals intelectual in forma continuata și șantaj. BANI mai mulți pentru acești romani! Guvernul le-a ascultat nemulțumirile Iliuța a fost membru PNL pana anul trecut, cand i s-a cerut din partid pentru ca fusese inculpat intr-un dosar penal. Ulterior, el s-a inscris in PSD, formațiune din partea careia a caștigat un nou mandat de președinte al CJ Calarași la alegerile locale din septembrie 2020. Pașaport… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

