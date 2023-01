Încă un gigant din tehnologie e lovit de criză. Dă afară 6.000 de angajați Companiile din tehnologie anunța rand pe rand reduceri masive de personal. De aceasta data a venit randul olandezilor de la Philips sa vorbeasca despre concedieri in randul angajaților. 6.000 de locuri de munca urmeaza sa fie reduse așa incat compania sa iși restabileasca profitabilitatea, in urma rechemarii unor dispozitive respiratorii care s-au dovedit potențial periculoase și care i-au pierdut 70% din valoarea de piața, scrie profit.ro. Jumatate din reducerile de personal vor fi operate anul acesta, iar restul, pana in 2025, conform Reuters. In toamna era relatat ca Philips… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

