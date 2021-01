Stiri pe aceeasi tema

- Când Donald și Melania Trump vor parasi Casa Alba în dimineața zilei de 20 ianuarie, cei doi vor fi înca, tehnic, președintele și Prima Doamna a Americii. Cel puțin pâna la prânz, când Joe Biden va fi oficial învestit președintele SUA. Cu toate acestea,…

- Melania Trump a transmis un mesaj, postat pe site-ul Casei Albe, tuturor americanilor, in contextul in care in curand aceasta va preda scaunul de Prima Doamna. In textul intitulat ”Drumul care ne asteapta”, sotia lui Donald Trump amintește o singura data despre soțul ei și de mai multe ori despre violențele…

- Melania Trump, mai fericita ca niciodata ca pleaca de la Casa Alba? Melania și Donald Trump incep sa se pregateasca pentru momentul in care vor parasi Casa Alba. Un moment nu prea indepartat. De altfel, decorarea Casei Albe de Craciun se afla printre ultimele acțiuni ale Melaniei in calitate de Prima…

- Tradiționalul Pom de Craciun, care va fi imbodobit la Casa Alba, a fost intimpinat de Prima Doamna a SUA, Melania Trump. Sunt ultimele saptamini pe care Melania Trump le petrece la Casa Alba dupa ce Donald Trump a pierdut alegerile. Bradul a fost adus de o trasura trasa de cai pina in fata usii principale…

- Fosta asistenta Stephanie Wolkoff a dezvaluit ca cei doi au avut dormitoare separate la Casa Alba. Acum, tot ea spune, potrivit Daily Mail, ca Melania iși negociaza o ințelegere post-nupțiala pentru a-i obține lui Barron parte egala din averea lui Trump. Și fosta asistenta Omarosa Manigault…

- „Daca ajungem la Casa Alba, voi continua sa predau. E important si vreau ca oamenii sa aprecieze profesorii, sa le recunoasca contributia si sa pretuiasca aceasta profesie", a spus Jill Biden in timpul campaniei electorale. Jill Biden este profesor universitar, are doua diplome de master si un doctorat…

- Ea va fi Noua Doamna a Americii? Cine este Jill, soția lui Joe Biden! A mai ramas puțin pana vom afla daca Joe Biden ii va lua locul lui Donald Trump la Casa Alba pentru urmatorul mandat de Președinte. Cine este insa Dr. Jill Biden, posibil noua Prima Doamna a Americii? Este de 43 de ani soția lui Joe…