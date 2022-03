Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalista ucraineana Oleksandra „Sasha” Kuvshynova a fost ucisa luni, 14 martie, in Ucraina. In același incident a murit și cameramanul Pierre Zakrzewski, a anunțat Fox News. Kuvshynova avea doar 24 de ani, iar Zakrzewski 55 de ani, potrivit unui articol media Variety.Kuvshynova era jurnalist consultant…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Forțele armate ruse mai pierd un comandant de top in luptele din Ucraina. De aceasta data este vorba de generalul maior Andrei Kolesnikov, conform informațiilor oferite vineri de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. „Vestea buna este ca generalul maior Andrei Kolesnikov, comandantul…

- “Trebuie sa iesim! Trebuie sa luptam! Oriunde exista o sansa”, a declarat Zelenski intr-un mesaj video difuzat sambata seara. Ucrainenii ar trebui sa iasa, in Herson, Berdiansk sau Melitopol, “si sa alunge acest rau din orasele noastre”. In ultimele zile, au existat relatari potrivit carora in orasele…

- 88% dintre ucraineni cred ca Ucraina va lupta cu succes impotriva Rusiei, potrivit unui nou sondaj realizat de grupul Rating (ratinggroup.ua) . Este vorba de o substanțiala creștere fața de starea de spirit consemnata de sondaje in urma cu cateva zile. Sondajul Rating arata ca 98% dintre ucraineni susțin…

- Beijingul este de parere ca Statele Unite ”toarna gaz pe foc” in ceea ce privește criza din Ucraina, dupa ce Washingtonul a anunțat sancțiuni impotriva Moscovei, in contextul reucunoașterii independenței a doua regiuni separatiste in Donbas, de catre Rusia, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Statele…

- Orice escaladare militara semnificativa in Ucraina, dupa decizia Rusiei de a recunoaste independenta republicilor separatiste Donetk si Lugansk, "creeaza un risc crescut de incalcari ale drepturilor omului", a atentionat marti Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…