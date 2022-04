Stiri pe aceeasi tema

- Administrația din St. Petersburg a confirmat decesul in razboiul din Ucraina al generalului rus Vladimir Petrovich Frolov, adjunctul comandantul Armatei a 8-a. Generalul era fiul unui important comandat militar al armatei ruse in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, potrivit presei ruse. Generalul-maior…

- Generalul-locotenent rus Mihail Zusko s-a nascut in satul Vetla din Volinia. A plecat de acolo in 1989 in Federația Rusa pentru a studia acolo și a ramas acolo. Acum lupta contra fratelui și rudelor sale care se afla in tabara cealalta, scrie presa ucraineana. „O vreme chiar am fost mandri de el, portretul…

- Ucraina susține ca a eliminat inca un general-locotenent rus. Este vorba despre comandantul Armatei a 8-a a Districtului Militar de Sud al Federației Ruse, Andrei Mordvichev, care a fost ucis in urma unui atac al forțelor armate ale Ucrainei asupra aerodromului de la Cernobaevka. Armata a 8-a este responsabila…

- In ca un general al armatei ruse și-ar fi pierdut viața in confruntarile din Ucraina. Conform consilierului prezidențial, Oleksiy Arestovich, potrivit datelor preliminare, comandantul districtului militar de sud al Rusiei, generalul-locotenent al armatei a 8-a, Andrey Mordvichev, ar fi fost ucis in…

- Ben Hodges, fost comandant al Forțelor Terestre ale SUA in Europa, a publicat o teorie potrivit careia Rusia va pierde razboiul automat daca nu obține avantaje strategice substanțiale pana la un anumit punct.Hodges a declarat, intr-o intervenție pentru postul TV MSNBC, ca Rusiei ii lipsesc trei lucruri…

- Razboiul din Ucraina continua cu noi atacuri din partea Rusiei, dar armata ucraineana susține ca inaintarea invadatorilor a incetinit vizibil. Cu toate acestea, in cea de-a 13-a zi de razboi, un nou incident nuclear a avut loc in aceasta dimineața, odata cu atacul forțelor ruse asupra instalației de…

- Echipa de fotbal Sahtior Donetk a confirmat faptul ca unul dintre antrenorii clubului a murit in timp ce apara Ucraina de invazia Rusiei. Sahtior Donetk a anuntat ca este vorba de unul dintre antrenorii echipelor de juniori. Serhyi Palkin, directorul echipei ucrainene, a declarat ca el a fost lovit…

- Fost comandant al Armatei SUA in Europa, general-locotenentul (r) Benjamin Hodges, a vorbit, intr-un interviu exclusiv pentru „Adevarul”, despre volatilitatea regiunii Marii Negre, riscul invaziei Ucrainei si influenta Rusiei lui Putin in zona Marii Negre.