Încă un general rus a murit în luptele din Ucraina. Astăzi expiră ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni din Mariupol Cea de-a 53 a zi a invaziei ruse in Ucraina este cea in care expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care au rezistat pana acum in portul strategic Mariupol. Administrația lui Putin a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a transmis ca […] The post Inca un general rus a murit in luptele din Ucraina. Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni din Mariupol appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi expira ultimatumul dat de Rusia soldaților ucraineni care apara portul Mariupol. Moscova a anunțat ca va cruța viețile acestora daca depun armele in cursul zilei de duminica. Incepand de luni Rusia va interzice accesul la Mariupol.

- NATO nu a vazut ”niciun indiciu” ca obiectivul presedintelui rus Vladimir Putin de a controla intreaga Ucraina s-a schimbat, desi Rusia isi concentreaza in prezent asaltul asupra teritoriului din estul tarii, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform CNN. Adresandu-se…

- Un numar de 572.888 de cetateni ucraineni au intrat in Romania de la inceptul invadarii Ucrainei de catre Rusia, iar 4.310 au solicitat o forma de protectie din partea statului roman. Potrivit Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Romania au intrat 9.995 cetateni ucraineni, 5.338 direct din Ucraina,…

- Oficialii ruși au confirmat, duminica, ca adjunctul comandantului Flotei ruse a Marii Negre, capitanul de rangul I Andrei Paly, a murit in lupta la Mariupol, transmite BBC. Ucraina a anunțat, duminica dimineața, ca l-a ucis in cursul zilei pe cimandantul rus. Luptele grele continua in Mariupol, un oraș-port…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…

- Sunt 18 zile de cand armata lui Putin a inceput invazia in Ucraina. In cursul nopții au rasunat din nou sirenele in mai multe orașe din Ucraina. Forțele ruse au bombardat in aceasta dimineața Liov și Herson. Administrația militara regionala din Liov spune ca Centrul Internațional de Menținere a Pacii…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Numarul cetatenilor ucraineni, care isi stabilesc domiciliul in comuna Varfu Campului, din judetul Botosani, creste considerabil pe fondul tensiunilor de la granita dintre Ucraina si Rusia. Comuna Varfu Campului e amplasata langa granița cu Ucraina, la 30 km de Vama Siret, și este practic la jumatatea…