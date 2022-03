Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou joi telefonic cu omologul sau rus Vladimir Putin si l-a sunat apoi pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anuntat Palatul Elysee, informeaza AFP. Convorbirea cu presedintele rus, care a durat o ora si 30 de minute, potrivit presedintiei…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte - duminica spre luni - in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi au inceput, in Belarus, primele negocieri dintre cele doua parti. Volodimir Zelenski a transmis ca urmatoarele…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- In a cincea zi a invaziei Rusiei in Ucraina, Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei a ținut sa mulțumesc Romaniei pentru sprijinul oferit. In ultimele zile, Romania s-a implicat activ in ajutorarea Ucrainei. ...

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei a intrat in cea de-a cincea zi. Capitala Kiev a mai rezistat o noapte in fata masinariei de razboi a Rusiei, iar astazi ar urma sa aiba loc primele negocieri intre cele doua parti, la granita dintre Bielorusia si Ucraina. Presedintele ucrainean Volodimir…

- La 22 februarie, Forțele Armate ruse au trecut granița și au intrat pe teritoriul regiunilor estice ale Ucrainei, transmite sinteza.org. Pe 24 februarie, primele bombardamente asupra orașelor ucrainene au fost efectuate noaptea. O mare varietate de oameni din Rusia și-au exprimat public…

- În timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le cere occidentalilor sa nu creeze panica întrucât principalul risc nu e o invazie rusa, ci o destabilizare din interior, tot el cu ceva zile în urma nu a exclus ideea ca Rusia sa încerce sa ocupe mai întâi…