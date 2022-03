Forțele armate ruse mai pierd un comandant de top in luptele din Ucraina. De aceasta data este vorba de generalul maior Andrei Kolesnikov, conform informațiilor oferite vineri de reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne din Ucraina. „Vestea buna este ca generalul maior Andrei Kolesnikov, comandantul Armatei a 29-a din districtul militar estic, a devenit KIA (killed in action, mort in acțiune, n.r.) astazi”, a transmis vineri Anton Gerashchenko, consultant al ministrului Afacerilor Interne din Ucraina. The post Inca un general al armatei ruse, ucis in razboiul din Ucraina appeared first on…