- Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta a dispus masuri mai stricte pentru prevenirea raspandirii infectiilor Covid-19, inclusiv purtarea mastilor in spatiile libere aglomerate, in comuna suceveana Straja. Decizia vine dupa ce rata de infectare in localitate a depasit cifra de trei persoane la mia…

- Patru localitati din judetul Arad sunt propuse pentru a intra in carantina: Seleus, Moroda, Gurahont si Bontesti, din comuna Gurahont. Propunerea vine de la Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a crescut in aceste localitați. In Bonțești erau confirmate…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat mai multe masuri de limitare a raspandirii infecțiilor cu coronavirus. The post Anunțul Guvernului! Masuri noi, de la 1 august, impotriva COVID-19! Purtarea maștii in spațiile deschise aglomerate, obligatorie! appeared first on Realitatea de Mureș.…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni in cursul zilei de marti pentru a discuta noile propuneri formulate de specialisti ca masuri pentru limitarea raspandirii COVID-19, care ar urma sa fie introduse in HG privind starea de alerta in cadrul unei sedinte de Guvern care va…

- O situatie speciala inregistrata la varful Directiei de Sanatate Publica Buzau a fost anuntata, joi, de reprezentantii Prefecturii. Atat directorul institutiei, Cristina Ungureanu, cat si medicul sef epidemiolog, dr. Carmen Scantei, au fost testate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2.

- Ultima persoana bolnava de COVID-19 din judetul Caras-Severin, o femeie de 73 de ani, internata in 20 mai la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean Resita, a fost tratata si externata, miercuri, dupa doua teste negative succesive, potrivit Prefecturii."Este vorba despre o pacienta…

- Doar noua persoane cu COVID-19 mai sunt internate la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, singurul din judetul Covasna care trateaza pacienti cu acest diagnostic, informeaza luni Prefectura Covasna. Potrivit unui comunicat de presa postat pe pagina de internet a Prefecturii, de la inceputul…

- Ziarul Unirea Talciocul din Alba Iulia și bazele sportive raman INCHISE. Alte MASURI ale Comitetul Local pentru Situații de Urgența pentru gestionarea infecțiilor cu COVID-19 Talciocul din Alba Iulia și bazele sportive raman INCHISE, dar s-au redeschis parcurile. Alte MASURI ale Comitetul Local pentru…